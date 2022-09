'Modena, chiusura Dogali: paradossale variazione di Bilancio'

'La sesta variazione di bilancio approvata oggi dalla maggioranza riguarda anche l'efficientamento energetico delle piscine Dogali finanziato con risorse derivanti dal piano nazionale di ripresa e resilienza per un milione e 400 mila euro. Credo sia quanto meno imbarazzante varare un simile provvedimento mentre in questi giorni è stata annunciata la chiusura della piscina Dogali per il costo delle bollette energetiche e con la sostenibilità economica della gestione, promessa pochi mesi fa, non garantita'. A intervenire in questi termini è la capogruppo Pdf-Fdi Elisa Rossini.'Noi comprendiamo bene che la Dogali risente della grave crisi che ha colpito tutti gli impianti, eppure sarebbe ingiusto non ricordare che ci sono imprenditori che non si arrendono.'Un cenno anche sulla riqualificazione dell’immobile ex Stallini e trasformazione in nuova sede del centro per l’impiego inserita nella variazione - conclude Rossini -. Ricordo che da cronoprogramma l’avvio della gara era previsto entro il secondo trimestre 2022. Siamo invece ancora in una fase preliminare all’affidamento dei lavori e ci vediamo costretti ad una variazione di bilancio a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime. I lavori dovevano partire nel 2022, mentre sono slittati all’inizio del 2023. E, ricordiamo, che l’ex Stallini è abbandonato al degrado da un decennio divenendo luogo di rifugio di senza fissa dimora e tossicodipendenti. I costi sociali ed economici di questi anni passati inutilmente sono stati pagati dai cittadini modenesi'.