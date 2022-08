'Modena città universitaria? Alloggi promessi ma mai realizzati'

“Da anni ormai prosegue il dilemma per gli studenti fuori sede per trovare un alloggio a Modena. Spesso sono costretti a doversi accontentare di singole camere che costano come interi appartamenti o di un posto fuori città. Non è possibile pensare di intervenire ogni volta dopo che si verifica il problema, i segnali di un’esplosione di iscritti erano evidenti da anni. Ma nessuno si è mosso prima che la situazione degenerasse”. A parlare è Lorenzo Rizzo, Presidente Provinciale del movimento giovanile di Fratelli d’Italia.'Ma nonostante negli ultimi anni più volte siano apparse sui quotidiani locali notizie di grandi avvenimenti in corso d’opera per tentare di sanare la situazione, la realtà sembra essere ben più misera. Nel 2019, infatti, per citare un esempio, l’Amministrazione targata PD prometteva 52 nuovi alloggi per gli studenti fuorisede presso lo studentato dell’R-Nord in aggiunta ai 30 posti letto già presenti.