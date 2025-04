Modena, compaiono cartelli con testimonianze anti-aborto: 'Toglieteli'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Cartelli con testimonianze di donne che hanno abortito e che invitano a non farlo. L'iniziativa, promossa dagli attivisti di 40 giorni per la vita, si unisce ai momenti di preghiera davanti al Policlinico di Modena, già oggetto di reprimenda da parte del sindaco Mezzetti.

Contro i cartelli interviene però il movimento di sinistra modenese, Modena Volta Pagina, che si appella direttamente al primo cittadino.

'Scriviamo per protestare contro i manifesti affissi a Modena che diffondono contenuti altamente nocivi con chiaro intento manipolatorio instillando paura verso una libera scelta, quella di abortire, che dovrebbe essere garantita per legge - scrive Modena Volta pagina -. Chiediamo alle istituzioni di intervenire e ribadire i limiti della libertà di espressione che non devono in alcun modo prevaricare e offendere i sentimenti altrui e in particolare, in questo caso, delle persone che per scelta o necessità debbono affrontare un aborto'.