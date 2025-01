Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il parcheggio del discount Aldi, con ingresso da via Montalcini, è da considerarsi pubblico per la totalità dei suoi posti e deve pertanto rimanere fruibile da tutti, senza limitazioni di tempo o di orario. È quanto prevede il protocollo d’intesa sottoscritto da Comune di Modena, CambiaMo S.p.A., Coop Alleanza 3.0 e Acer Modena nell'ambito del progetto di rigenerazione del quadrante nord'.Lo precisa l'assessore al Commercio del Comune di Modena Paolo Zanca dopo che il caso è stato sollevato da Confesercenti 'Dalle verifiche è emerso che Aldi ha installato all'ingresso del parcheggio una segnaletica che indica la proprietà privata e limita l'uso gratuito del parcheggio a una sola ora e mezza, oltre a dotare la zona di telecamere per rilevare la presenza di auto in sosta al di là dell'orario prescritto, allo scopo di elevare sanzioni.

Il Comune oggi ha inviato ai legali di Aldi una comunicazione ufficiale che impone di rimuovere entro 48 ore ogni segnaletica non coerente con l’utilizzo pubblico dell’area e vieta di comminare ulteriori multe ai fruitori in quanto ogni sanzione è da considerarsi illegittima - fa sapere Zanca -. La risoluzione della vicenda è indispensabile per un’area della città strategica sia per il lavoro dell’Amministrazione che per le realtà che operano all’interno del complesso R-Nord, ogni giorno impegnate a offrire un punto di aggregazione importante per la cittadinanza'.