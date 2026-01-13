Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, Consiglio comunale in carcere: negata autorizzazione

l Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha negato l’autorizzazione necessaria alla realizzazione della seduta

La seduta del Consiglio comunale di Modena di giovedì 15 gennaio, inizialmente prevista presso la Casa circondariale di Sant’Anna, si terrà nella sala consiliare del Municipio. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap) ha infatti negato l’autorizzazione necessaria alla realizzazione della seduta dedicata all’approfondimento della realtà carceraria modenese.

'Con rammarico, prendo atto che la seduta di giovedì 15 gennaio alla Casa circondariale di Sant'Anna non potrà avere luogo perché l'ufficio competente Dap ha ritenuto di negare la relativa autorizzazione necessaria alla Direzione del penitenziario modenese – spiega il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri -. Sono molto dispiaciuto, in quanto voleva essere un'occasione per mettere al centro dell'agenda politica e dei riflettori la struttura, i detenuti e tutti coloro che, a diverso titolo, la vivono. Se ciò non potrà essere fatto direttamente nel penitenziario, stante la mancata autorizzazione, cionondimeno, l'interesse e l'attenzione rimangono ed è mia intenzione tenere ugualmente la seduta presso il Municipio sempre nella giornata di giovedì 15 gennaio. A tal fine, nelle prossime ore, verrà diramata una nuova convocazione', conclude Carpentieri.

