Modena, dal palco della piazza del 25 aprile attacco a Meloni e a Trump

Un secco attacco al premier Giorgia Meloni e al presidente Usa Donald Trump. Dal palco della piazza del 25 aprile, il presidente provinciale Anpi Vanni Bulgarelli ha criticato il Governo italiano e quello statunitense nel nome dell'antifascismo. E ancora sull'importanza attuale del valore dell'antifascismo si è concentrato il sindaco Massimo Mezzetti davanti a segnali preoccupanti che stanno emergendo sempre più in Europa. Entrambi hanno poi ricordato la figura di Papa Francesco.

A Modena le celebrazioni sono iniziate con il suono delle campane a festa della Ghirlandina suonate a mano dai maestri campanari di Modena. Dopo la messa in Duomo sindaco, prefetto e presidente della Provincia hanno reso omaggio ai caduti partigiani nel sacrario della Ghirlandina.

'Siamo in migliaia in Piazza Grande a Modena, per celebrare il 25 aprile e onorare chi diede la propria vita e combatte’ per cacciare il regime nazi fascista e restituirci libertà, pace e democrazia - scrive sui social l'eurodeputato Bonaccini -, Il ministro Musumeci e altri della destra hanno chiesto sobrietà. Noi sobri e come ogni anno presenti, loro ancora una volta vergognosamente assenti. In una giornata che dovrebbe unire tutti gli italiani che hanno a cuore la Costituzione e la democrazia'.