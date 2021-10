Modena, dalla manifestazione pacifica anti Green Pass parole di luce

Il divieto al corteo ha trasformato la manifestazione di Modena contro il green pass in un momento di riflessione. Tanti gli interventi che si sono susseguiti in piazza Sant'Agostino per esprimere il proprio dissenso al passaporto sanitario. Alcune centinaia le persone presenti che hanno applaudito gli oratori che si sono alternati al microfono. Tra loro anche Camilla Dolcini che proprio su La Pressa aveva pubblicata la commovente lettera all'essere umano. Un modo per sanare la frattura tra vaccinati e non vaccinati. Camilla Dolcini ha letto la lettera in modo integrale. Il tutto si è svolto in modo pacifico davanti agli occhi delle forze dell'ordine che hanno assistito alla manifestazione autorizzata dalla questura.