Modena, ecco i candidati per i Cda di Fondazione Mef e Democenter

Si svolgono lunedì 12 aprile, in occasione della seduta del Consiglio comunale, le audizioni, da parte delle commissioni consiliari riunite in seduta congiunta, dei candidati ai consigli di amministrazione della Fondazione Casa di Enzo Ferrari Museo e nella Fondazione Democenter-Sipe.Per il Mef si tratta di individuare un candidato da proporre all’Assemblea dei soci della Fondazione per la nomina del Consiglio di amministrazione che, qualora nominato, resterà in carica per tre anni a titolo gratuito. Anche nel caso di Democenter-Sipe l’incarico è gratuito e avrà una durata triennale, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.Per Fondazione Casa di Enzo Ferrari Museo i candidati sono quattro: Fabrizio Corsini, Susy Simonini, Federico Bacchiega, Giuseppe Seidenari.Per Democenter-Sipe le candidature invece sono cinque: Ottavia Malagoli, Susy Simonini, Chiara Giovenzano, Federico Bacchiega e Paolo Cristoni.La seduta congiunta con le audizioni, in collegamento online, riguarda le commissioni Affari istituzionali (presieduta da Alberto Cirelli), Risorse (Marco Forghieri), Seta (Walter Stella) e Servizi (Tommaso Fasano) e si svolgerà proprio all’inizio della seduta del Consiglio comunale.