'In questi primi giorni sono state inoltre già raccolte 350 firme per sostenere il referendum sull’abrogazione dell’autonomia differenziata: un punto fisso in cui poter firmare sarà infatti presente sino al 16 settembre, giorno finale della Festa. Numeri resi possibili anche grazie all'impegno dei mille volontari di ogni età che si sono avvicendati con grande passione e impegno nei primi 4 giorni di Festa'.La Festa riprenderà mercoledì 28 agosto con gli incontri e gli spettacoli tra i quali si segnalano quelli con Vito Mancuso, Modena CityRamblers, N.A.I.P, Auroro Borealo e Ruggero de I Timidi e Massimiliano Loizzi.