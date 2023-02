Modena, flash mob notturno della Lega contro la criminalità

Questo il tenore dei cartelli in cui compare il simbolo storpiato di “Modena ciittà in-sicura”, esibiti dal Direttivo Modenese della Lega e dal gruppo dei Consiglieri Comunali presenti:“Modena 16° in Italia come indice di criminalità! Muzzarelli per anni ha sottovalutato il problema”“Sulla sicurezza il PD con buonismo ed accoglienza ha fallito, e ora i Modenesi ne pagano le conseguenze”;“Atti vandalici, furti, spaccio: Modena di notte è preda della delinquenza”;“Cala la notte: i Modenesi chiusi in casa, i criminali per le strade”.La simbolica protesta aveva come obiettivo il sindaco e l'amministrazione Comunale, che secondo i leghisti, 'invece di affrontare il problema della sicurezza a Modena, preferiscono minimizzare'.'Vogliamo protestare - hanno aggiunto gli esponenti del Carroccio - perché a Modena viene fatto poco per contrastare con efficacia una criminalità che ogni giorno è sempre più pervasiva ed aggressiva. Gli atti di violenza contro privati e aziende nella nostra città sono quotidiani ed è arrivato il momento di agire. Sarebbe opportuno che il Sindaco ammettesse, anche in Consiglio Comunale, che a Modena il problema della sicurezza è concreto e impellente. Furti, aggressioni, rapine, spaccio, danneggiamenti di auto: i Modenesi non ne possono più'.La Lega 'chiede al sindaco, che ha preteso la delega per la sicurezza in città, un drastico cambio di rotta, visto che i risultati fino ad ora sono stati deludenti'.