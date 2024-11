Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Certamente a Modena occorre rispondere alla richiesta di posti letto e alloggi che arriva dagli studenti universitari, anche al fine di calmierare i prezzi spropositati degli affitti però, mentre da una parte possiamo pensare ai quattro studentati efficienti presenti a Modena (Allegretti, via Campi, Donati e San Filippo Neri) dall'altra parte non possiamo non pensare a realizzazioni gravemente decentrate e fondamentalmente insicure come l'esempio del palazzone di via Costellazioni che deve essere da monito. Ma questo esempio di programmazione sbagliata non è stato sufficiente se il Comune di Modena procede sulla strada dell'errore programmando di aggiungere 46 posti letto all'Errenord, scelta che penso si qualifichi da sola, conoscendo le problematiche di quella zona. Bene invece, come immobile e posizione le 18 unità immobiliari con relativi 73 posti letto a Sant’Eufemia, nell’area dell’ex caserma dei carabinieri' - chiude Galli.