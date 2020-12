Modena, il Garage Ferrari nelle mani di Cambiamo

Sarà affidata alla società di trasformazione urbana CambiaMo spa la gestione dell’edificio di via Trento Trieste a Modena che ospita il Garage Ferrari. Questa almeno la proposta che la giunta fa al Consiglio comunale con la delibera sulle linee d’indirizzo per la concessione dell’immobile che viene discussa nella seduta di mercoledì 30 dicembre nella quale sono in programma anche quattro interrogazioni e due ordini del giorno. Ricordiamo che Cambiamo aveva come scopo la riqualificazione urbanistica e sociale del comparto R-Nord. Il presidente è Giorgio Razzoli (nella foto).

La delibera è l’applicazione del provvedimento assunto dalla giunta nelle scorse settimane che per la gestione dell’edificio aveva deciso di individuare il concessionario “tra gli organismi partecipati dal Comune le cui finalità statutarie siano le più aderenti a realizzare l’intervento di riqualificazione dell’immobile” con l’obiettivo di migliorarne la dotazione a uso pubblico in termini qualitativi e di elevarne le prestazioni edilizie, “con particolare riguardo a quelle riferite all’efficientamento energetico”. Saranno poi possibili sub concessioni per la gestione di funzioni specifiche sulla base delle linee di indirizzo in discussione in Consiglio comunale.



Le condizioni



'La Concessione - si legge nella proposta di delibera - sarà a titolo oneroso, con successivo provvedimento dell'organo competente si provvederà alla definizione dei contenuti contrattuali per la regolazione dei rapporti concessori con il soggetto gestore'. Dovrà essere osservato il vincolo di destinazione pubblica e l'edificio dovrà essere destinato in via prevalente a funzioni di parcheggio pubblico e servizi complementari alla mobilità per incrementare forme alternative all’auto, destinando spazi alla ciclabilità e per incrementare le azioni volte a favorire la più ampia accessibilità e inclusione nell’ambito delle politiche del Comune di Modena. Il Concessionario dovrà predisporre, entro il 19/12/2022, un programma di riqualificazione urbana dell'immobile garantendo la continuità della fruizione del parcheggio. Il Concessionario potrà trattenere il 50% dell'utile e dovrà riversare il 50% del medesimo al Comune ma gli importi delle tariffe di sosta e degli abbonamenti sosta non potranno superare quelli attualmente in vigore, dando atto che alla luce dei risultati gestionali realizzati realizzati e in esito all’esame del programma di riqualificazione dell’immobile si valuterà l'opportunità di provvedere alla revisione del sistema tariffario.

La durata del contratto di Concessione patrimoniale avrà decorrenza entro il 28/02/2021 e scadenza il giorno 19/12/2022. Entro e non oltre il 28/2/2021, dovranno essere gestiti i passaggi di consegna con l’attuale concessionario B.A. Service srl.