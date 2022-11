Modena, il sindaco ha incontrato i parroci modenesi

“Condividiamo il sentimento del bene comune e continueremo a lavorare insieme per perseguirlo. Grazie alla Chiesa modenese per l’impegno e il lavoro costante che porta avanti”. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha introdotto così il tradizionale incontro per lo scambio degli auguri natalizi con una rappresentanza dei sacerdoti modenesi, guidati dal vicario generale e arciprete del Duomo don Giuliano Gazzetti, che si è svolto in Municipio, nella mattinata di oggi.L’incontro è stato un momento di reciproco dialogo e un’occasione per affrontare una serie di temi all’insegna della “sana collaborazione nella reciproca autonomia”. Il sindaco, in particolare ha fatto un quadro delle sfide che attendono Modena da qui in poi: dalla transizione ecologico-ambientale alla rigenerazione e trasformazione dell’esistente attraverso lo strumento del Pug, che arriverà in Consiglio per l’adozione in dicembre; dal Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile, agli investimenti per l’Ausl e per l’Università cercando di dare risposta al problema casa per gli studenti; dalla sicurezza alle azioni per anziani e giovani; dall’accoglienza invernale all’integrazione degli stranieri attraverso la partecipazione perché la cittadinanza “non è solo un diritto ma anche un dovere”.Muzzarelli ha infine ricordato che ammontano a oltre 140 mila euro, pari al 7 per cento della quota totale, le risorse derivanti da contributi di costruzione relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria incassati negli anni 2020-2021 che il Comune destinerà al finanziamento di opere connesse al culto e ad attrezzature religiose.Insieme a don Gazzetti, hanno partecipato all’incontro don Francesco Bruni del Sacro Cuore di Gesù, don Luigi Biagini di Sant’Agnese, don Marco Bazzani di San Francesco e San Pietro, don Franco Borsari della Madonnina, Freto San Paolo, don Pietro Rota di Sant’Antonio in Cittadella, don Carlo Bertacchini di Santa Caterina, don Stefano Violi di San Giovanni Bosco e don Andrea Casolari di Baggiovara.I sacerdoti intervenuti hanno ricevuto in dono il volume “Modena Effetto Notte” di Franco Fontana.