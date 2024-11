'Modena, invece che spendere 6 milioni per 12 bus a idrogeno, Seta assuma autisti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

12 bus alimentati ad idrogeno con relativa realizzazione di un impianto di stoccaggio e rifornimento di idrogeno, lascia quantomeno perplessi. Sia per la portata dell'investimento, sia per le ricadute ambientali, sia per la sicurezza stessa del progetto'. A parlare è il candidato della Lista Ugolini presidente, Andrea Galli.'Ovviamente Seta garantisce che il sistema a propulsione dei nuovi mezzi è perfettamente sicuro, ma, come ci spiegano gli esperti, la molecola dell'idrogeno è infatti altamente esplosiva e confinarla in un serbatoio è tutt'altro che banale - afferma Galli -. Abbiamo tutti negli occhi le immagini degli autobus incendiati nei mesi scorsi, dovesse accadere coi nuovi mezzi sarebbe una catastrofe. Non solo. Solitamente l'idrogeno si produce da CH4, con produzione di CO2, quindi la retorica delle emissioni zero sarebbe assolutamente non credibile.

Infine il dato strettamente economico: oggi sappiamo la situazione drammatica in cui versa l'azienda di trasporto pubblica. Nel cosiddetto piano di rilancio che l'amministrazione di Modena ha preteso, Seta ha confermato che non può permettersi di alzare il compenso degli autisti e questo crea un effetto domino di difficile soluzione rispetto alla qualità del servizio. Ebbene, in questo contesto davvero la priorità è investire 6,6 milioni in 12 bus a idrogeno, coi limiti ai quali facevo cenno. L'impressione è che si voglia, ancora una volta, nascondere la gravità della situazione con operazioni spot che - invece di aiutare a trovare soluzioni - aggravano ulteriormente il problema'.