Modena, istituito l'osservatorio sulla legalità

Questa mattina si è tenuta una riunione convocata dal Prefetto Alessandra Camporota e alla quale hanno partecipato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei, il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Molinari, il comandante Provinciale della Guardia di Finanza Adriano D’Elia, i segretari territoriali dei sindacati CGIL, CISL e UIL, e i rappresentanti delle connesse associazioni dei consumatori, prodromica alla formalizzazione di un Osservatorio sulla Legalità di carattere provinciale.'L’organismo, incardinato nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente, avrà come obiettivo quello di analizzare la situazione economico-sociale della provincia, con il coinvolgimento di attori dalle competenze diversificate e dai profili specializzati, al fine di garantire la tenuta della coesione sociale, tutelare le fragilità e promuovere azioni mirate volte a favorire la prevenzione, il controllo e l’intervento sui più diffusi fenomeni criminali presenti sul territorio.L'organismo, in relazione a temi specifici, si riunirà con i rappresentanti delle istituzioni statali e locali, della Camera di Commercio, delle banche, dei gestori di distribuzione di energia elettrica e gas, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e degli altri soggetti rappresentativi interessati a vario titolo agli ambiti d'azione dell'Osservatorio.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.