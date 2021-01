Modena, la Befana comunista ha portato il carbone alla Gls

Questa mattina la Befana comunista di Rifondazione Comunista ha portato il carbone alla Gls di Modena. 'Con questo atto simbolico vogliamo manifestare tutta la nostra vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici di un'azienda che adotta comportamenti che riteniamo antisindacali' - si legge in una nota di Rifondazione, che poi attacca anche sul tema delle misure anto-covid. Da ricordare che l'azienda dopo le proteste ha comunque provveduto a un punto zero, con la esecuzione dei tamponi su tutti i lavoratori.'Alla Gls di Modena il sindacato SiCobas ha denunciato in questa seconda ondata contagi sul 25% della forza lavoro e solo dopo la protesta del sindacato e l'incontro con il prefetto è stato disposto lo screening con il tampone su tutti i dipendenti - continua la nota -. Per risposta però l'azienda ha inviato lettere disciplinari a chi si è astenuto dal lavoro come forma collettiva di protesta sindacale'.'Il carbone - ha sottolineato la Befana - non è solo per Gls, ma è simbolicamente anche per quelle istituzioni che non hanno predisposto protocolli per garantire la sicurezza sul lavoro: i lavoratori della logistica entrando letteralmente nelle case degli italiani e sono tra coloro che sono più a contatto con i cittadini. La tutela di chi opera in questo settore dovrebbe quindi essere massima, invece anche i sindacati denunciano in tutti i principali poli logistici italiani l'assenza di interventi puntuali del sistema sanitario capaci di prevenire la diffusione del contagio tra i lavoratori'.