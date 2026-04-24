'Un incontro di verifica che si inserisce nel percorso di informazione e condivisione con le parti sociali, le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore. E' quello avvenuto questa mattina in Comune tra il sindaco Massimo Mezzetti con la Giunta e i firmatari dell'intesa raggiunta in occasione del voto sul bilancio'. Lo fa sapere l'amministrazione comunale.
'Partendo da un inquadramento sulla situazione internazionale che desta oggettive preoccupazioni dato che si aggiunge a prospettive nazionali di crescita già basse, il sindaco ha aggiornato i presenti sulle traiettorie di azione più importanti dell'amministrazione. Da quelle già note come l'azione sulla rigenerazione urbana che porterà lunedì 27 aprile in Consiglio Comunale il dibattito e il voto sull'ammissibilità e l'interesse pubblico delle proposte degli imprenditori privati nella seconda finestra dell'avviso pubblico per l'attuazione del Piano urbanistico generale, alla campagna di comunicazione sulla sicurezza sul lavoro per cui il Comune ha stanziato risorse e che vuole costruire con tutti i soggetti interessati, dai sindacati alle realtà della costruzione. Sempre in primo piano il tema della casa per cui l'amministrazione è in campo con il piano sotto il coordinamento della vicesindaca Francesca Maletti che si intreccia alla rigenerazione urbana e alle manifestazioni d'interesse per il PUG. In questo ambito sarà molto importante l'aggiornamento delle linee guida sull'edilizia residenziale sociale sulle quali l'amministrazione è al lavoro nella convinzione che sia necessario aumentare l'offerta di alloggi, in particolare in affitto. Il metodo dell'incontro generale di verifica che si affianca ai tavoli già aperti su singole questioni è stato generalmente apprezzato da tutti coloro che sono intervenuti' - chiude la nota.
Modena, la giunta Mezzetti incontra parti sociali e Terzo settore: 'Obiettivo condivisione'
Dopo l'intesa per il Bilancio dello scorso dicembre, fanno sapere dal Comune, 'si lavora secondo il metodo di verifica, informazione e condivisione'
'Un incontro di verifica che si inserisce nel percorso di informazione e condivisione con le parti sociali, le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore. E' quello avvenuto questa mattina in Comune tra il sindaco Massimo Mezzetti con la Giunta e i firmatari dell'intesa raggiunta in occasione del voto sul bilancio'. Lo fa sapere l'amministrazione comunale.
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