), segretario Lega di Modena.'Sulla sicurezza non è più il caso di ripetere che la città non ha problemi - continua Mario Mirabelli Consigliere Quartiere 1 Lega - ma bisognerebbe iniziare ad analizzare il perché ci si trova in questa situazione.Il programma elettorale del maggio 2019, della coalizione del centro sinistra, nel paragrafo sulla legalità, riportava testualmente: ‘Anche la società modenese è attraversata da paure e incertezze. Anche la società modenese è stata ferita dalla crisi economica, dalle politiche liberiste, dalla crescita delle disuguaglianze e delle ingiustizie. Le risposte non si trovano soffiando sulle paure, agitando i problemi e inventando impraticabili scorciatoie. Si trovano solo con politiche serie, competenti e responsabili’. Chissà in quale punto della classifica saremo nel 2023, ma se solo riuscissimo ad essere ascoltati, visto l’andazzo, ci sarebbero sicuramente ancora margini per non entrare nella top ten delle statistiche nazionali. Nessuno ha mai voluto soffiare sulle paure, ma dopo gli ultimi accadimenti, siamo costretti a convivere con la paura, e ciò non ci fa assolutamente piacere. Oggi non è possibile dare un giudizio, sarebbe inutile, il voto si evince dalle singole analisi statistiche nazionali, anzi, per risolvere il procrastinarsi di un problema bisognerebbe analizzare il punto di partenza correggendo l’obiettivo di arrivo, accettando i nostri suggerimenti politici, esclusivamente nell’interesse del cittadino'.