Modena, la Schlein alla festa dell'Unità: 'Entusiasti di De Pascale'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Sono convinta che lui possa portare innovazione perché non siamo gente che si siede sui risultati importanti ottenuti in questi anni: abbiamo sempre voglia di migliorare, di capire cosa si può fare meglio e dall'altra parte garantire la continuità del buon governo di questi anni con la presidenza di Stefano Bonaccini', ha concluso Schlein accompagnata alla festa da Stefano Vaccari e da Alberto Bellelli.

E poi la Schlein ha elencato le priorità del Pd anche in vista delle Regionali in Emilia, Liguria e Umbria. 'Sanità pubblica, salario minimo per aiutare le famiglie, politiche industriali per contrastare l'emergenza climatica, attenzione ai diritti sociali e civili che si tengono insieme e infine scuola pubblica che deve restare tale, passando dalla difesa degli asili nido' - ha detto il segretario nazionale Dem.