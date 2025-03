Modena, lenzuolo davanti alla sede Pd: ‘Andate voi in trincea’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

‘In piazza per riarmo e Unione Europea, andate poi voi in trincea, paiaz’. Questa la scritta, firmata Kamo con falce e martello, sul lenzuolo che è stato affisso nella notte davanti alla sede del Pd Buon Pastore in via Dalla Chiesa a Modena. Il lenzuolo - che fa riferimento alla manifestazione della scorsa settimana a Roma - è stato rimosso questa mattina.