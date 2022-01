'Modena, mascherina all'aperto con distanziamento non è obbligatoria: si faccia chiarezza'

'Segnaliamo il mancato rispetto della legge da parte delle stesse forze dell’ordine durante l’incontro culturale (autorizzato) in occasione della marcia della libertà promossa dal magistrato Paolo Sceusa giovedì 20 gennaio in Piazza Sant’Agostino'. E' questo il durissimo testo di una lettera via Pec inviata oggi a prefettura e questura di Modena, comando provinciale dei carabinieri, comandante della polizia locale, sindaco e presidente della Regione firmata da Francesca Tirelli (No paura day), Carla Panciroli (Modena liberementi), Sara Napoli (No lock down), Flavio Morani (Comitato italiano libertà), Francesco Toscano (Ancora Italia), Gianluigi Paragone (Italexit), Maria Sole Lanè (La gente come noi non molla mai) e Michela Vandelli (Studenti contro Green Pass). Una Pec inviata attraverso l'avvocato Manuela Lugli.'Gli organizzatori hanno pregato i presenti di obbedire al DL 24 DIC 2021 n.22 “Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto”, che rimanda all’art. era stato chiaro in questo senso -. Verso la fine delle relazioni le forze dell’ordine hanno intimato l’uso della mascherina a tutti i presenti compreso quelli che seguivano rigorosamente i dettami della legge. Indipendentemente dal fatto che poi partano o meno multe l’effetto intimidatorio è palese. Si chiede ai relativi Comandanti se il loro personale sia stato istruito sui contenuti della legge e in caso contrario di dare loro queste informazioni'.