Modena, Mattarella al Mak P100. Capo di Stato Maggiore Esercito: 'Pronti per la prova peggiore'

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa a Modena, in piazza d'armi del Parco Novi Sad, alla cerimonia del 'Mak P100' degli allievi ufficiali del 205esimo corso 'Fierezza' dell'Accademia Militare, che segna i cento giorni mancanti alla promozione al grado di sottotenente dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri. Il capo dello Stato, che ha passato in rassegna gli schieramenti degli allievi, è arrivato accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, dal capo di stato maggiore dell'Esercito, generale Carmine Masiello e dal capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano.

'Oggi più che mai, in un quadro geopolitico estremamente destabilizzato da guerre e minacce ibride, in cui si affacciano fantasmi di un passato che pensavamo definitivamente archiviato, bisogna essere pronti anche per la prova peggiore, sperando che non arrivi mai'. E' un passaggio del discorso del Capo di stato maggiore dell'Esercito. 'Bisogna essere pronti - ha aggiunto - per i compiti di deterrenza e difesa del paese assegnati alle Forze Armate. Chi sceglie la nostra vita deve sapere che ci sono regole da accettare, regole da rispettare, regole che rendono totalizzante il nostro impegno, richiedono coraggio in ogni aspetto della nostra vita e impongono innanzitutto disciplina, lealtà e spirito di sacrificio'.

La celebrazione è una tradizione che risale al 1840. Gli allievi più anziani cedono a quelli più giovani la 'Stecca Accademica', riproduzione in grande scala di un piccolo attrezzo in legno, con una scanalatura centrale, che veniva usato, un tempo, per lucidare i bottoni metallici della giubba dell'uniforme senza sporcarne il tessuto.

Prevista anche una dimostrazione pratica delle attività di addestramento e ginnico sportive degli allievi all'interno di uno dei più antichi istituti di formazione militare al mondo.

Foto Frizio