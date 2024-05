Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte all’incontro, potendomi confrontare per avere le idee ancora più chiare sulla realtà dei fatti - ha detto Negrini - Sappiamo che anche in questa zona l’impatto della differenziata ha di fatto modificato la vita dei cittadini e questo, secondo noi, non va bene. Esistono disagi, disservizi e troppe serrande chiuse in questa zona, perciò vogliamo dare incentivi a chi decide di investire su un polmone verde della città come di fatto è Cognento, frazione che va tutelata anche per la sua particolarità di essere parte della città, seppure quasi in campagna'.'Notiamo che anche in questa località esistono problemi di sicurezza e la nostra proposta andrà ad impattare migliorando il presidio della zona, mentre a livello di viabilità bisognerà modificare e migliorare lo stato delle strade, soprattutto quelle di scorrimento in modo da aumentare la qualità della percorribilità; sarà poi importante porre attenzione alle ciclabili per poter collegare le varie zone in totale sicurezza' - ha concluso Negrini.