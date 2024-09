Modena, niente celebrazioni per ricordare Pavarotti: 'Uno scandalo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Con un minimo di buon senso sarebbe dovuto avvenire il contrario ovvero mantenere il nome Pavarotti e la data creando intorno alla ricorrenza di Pavarotti un Festival che avrebbe avuto così una sua identità, un suo unicum mantenendo il legame tra Pavarotti e Modena.

Ebbi lo stesso stupore nel 2017, nel decennale della morte, quando la statua di Pavarotti, che fa bella mostra di sè sul lato del Teatro a lui intitolato, fu donata alla nostra città dal Comune di Pietrasanta grazie all’interessamento di Nicoletta Mantovani - continua Galli -. Precedentemente avevo proposto, come consigliere comunale, di fare un concorso internazionale di idee per la realizzazione di un monumento commemorativo che, a costo zero, avrebbe non solo ricordato il Maestro ma avrebbe portato alla ribalta la nostra città a livello mondiale'.

'Idea bocciata; si preferì ricevere gratis e senza impegnarsi quello che il Comune di Modena, uno dei più ricchi in Italia, riteneva di non poter pagarsi. Sono passati anni e la storia si ripete; il Comune di Modena con un bilancio di oltre 150 milioni e con la possibilità di coinvolgere altre Istituzioni come ad esempio la Fondazione Cassa di Risparmio non ha i denari per mantenere e far crescere questa ricorrenza. Dopo aver osteggiato Pavarotti per decenni mantengono questo misconoscimento che va a detrimento della città per scelte misere e micragnose'.