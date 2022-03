Modena, nuovi insediamenti sanitari: la bocciatura di Italia Nostra

Italia Nostra, sezione di Modena, in una nota diretta alle istituzioni responsabili della politica sanitaria nel territorio – Regione, Comuni e ASL interessati - ha espresso una serie di rilievi critici sui modi della localizzazione delle nuove strutture sanitarie: 'carenza di programmazione e scorciatoie urbanistiche portano, con preoccupante frequenza, ad investimenti su aree agricole' - afferma l'associazione modenese.'Un elemento comune nell’azione della Regione – che indirizza e approva le scelte delle ASL d’intesa con i Comuni che gestiscono il territorio – è la mancata, o superficiale, valutazione del riuso/recupero degli ospedali da abbandonare, spesso ubicati al centro degli impianti urbani, con superfici e volumetrie cospicue, quando non si pongano, in alternativa, a garanzia/finanziamento delle nuove strutture e per importi tanto elevati quanto, nei fatti, irrealizzabili. Esempi illuminanti: il S.'A Sassuolo, continua la nota di Italia Nostra, non si è colta la possibilità di riutilizzare il vecchio ospedale in centro, abbandonato dal 2005, quindi non certo un rottame, per la realizzazione di un Ospedale di Comunità, preferendo la sede che sembra scelta a casaccio, decentrata comunque, di Gorzano di Maranello, in un'area agricola di straordinario fascino ambientale. Stessi discorsi per gli OsCo di Modena (area agricola nei pressi di Baggiovara, quando invece dovrebbe essere integrato nel tessuto urbano) e di Vignola (ancora area agricola e presso un incrocio stradale, come già era avvenuto per la RSA di Appalto di Soliera). Italia Nostra crede che sia compito della politica, delle pubbliche istituzioni, proporre e praticare modelli esemplari di comportamento (efficaci nei confronti di imprese e professionsti) che sappiano affrontare le complessità dei problemi, come di quelli posti dal rinnovo delle strutture sanitarie, pur quando esigano maggiori tempi e costi, sopportabili se siano in funzione di un meditato riuso dell'esistente ovunque possibile e del conseguente risparmio del suolo, nella consapevolezza della forza e insieme della responsabilità delle risorse pubbliche disponibili. E a questo riguardo viva è la preoccupazione che le stesse vaste disponibilità di fondi del PNRR soggetti a logiche temporali ferocemente compresse favoriscano ulteriormente le più agevoli scelte di nuove costruzioni; sarebbe così andata perduta un’altra storica occasione'.