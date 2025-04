Modena, nuovo striscione sulla facciata del Comune: stavolta è per il sindaco di Istanbul

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Ekrem İmamoğlu libero! Dalla parte dei sindaci che difendono la Democrazia'. E' questo il nuovo striscione che da oggi campeggia sulla facciata del Comune di Modena. L'Amministrazione comunale ha, infatti, aderito all'appello di Eurocities per chiedere la liberazione del sindaco di Istanbul arrestato con accuse pretestuose il 19 marzo scorso.

In ordine sparso la facciata del Comune ha ospitato: lo striscione 'R1pud1a' di Emergency per la pace, lo striscione per il rilascio dei due marò, lo striscione 'Verità per Giulio Regeni', uno per la vita di Asia Bibi e uno con l’immagine di Rossella Urru.