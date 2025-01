Modena, oltre quattromila persone alla marcia per la Pace

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra le testimonianze quella di Claudio Baraldi (Università di Modena e Reggio Emilia, delegato del rettore alla Rete delle Università per la Pace); don Mattia Ferrari (cappellano Mediterranea Saving Humans); Paola Cigarini (Gruppo Carcere&Città) e Fausto Gianelli (Associazione Europea Avvocati per la Democrazia e i Diritti umani).



'Migliaia di modenesi, sono scesi in piazza oggi per dire no alle guerre e alla logica delle armi, e chiedere che il 2025 sia l’anno della Pace, in un mondo oggi sconvolto da un numero di conflitti senza precedenti dalla seconda guerra mondiale in poi - a dirlo è l'ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli -. Che questo, oltre ad essere il primo giorno dell’anno, sia davvero un nuovo inizio per un mondo sconvolto dalle guerre, mai così tante, e con una spesa militare che continua a crescere anno dopo anno, in modo intollerabile se pensiamo a chi nel mondo soffre e non riesce ad avere nemmeno un pasto caldo e acqua potabile'.