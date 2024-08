'Modena, Palapanini: nomadi allontanati 57 volte da inizio anno'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il foglio di via obbligatorio è stato introdotto nell'ordinamento italiano nel 1956, - afferma Platis - proprio per allontanare dal territorio persone ritenute socialmente pericolose. Vorrei ricordare che l'inosservanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento costituisce reato è per il contravventore è previsto l’arresto.

Mi chiedo quindi come mai sia stato necessario allontanate queste famiglie oltre 50 volte: evidentemente dei ‘provvedimenti modenesi’ non avevano poi così paura. I “camminanti di Noto” così si chiama il gruppo di nomadi torna periodicamente in città’ occupando il piazzale, causando situazioni di estremo degrado nonostante i numerosi allontanamenti. I cittadini della zona, preoccupati chiedono risposte concrete ad una situazione che, inspiegabilmente, si trascina da anni. Eppure è sotto gli occhi di tutti il degrado che queste carovane provocano: i residenti denunciarono più volte anche la presenza di rifiuti abbandonati ovunque, anche nei canali di scolo. La parola inquinamento a questa amministrazione non interessa? E decoro urbano? Questo sconosciuto? Probabilmente se vi fosse certezza di una conseguenza queste persone cercherebbero luoghi diversi ove bivaccare'.