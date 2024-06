Modena, presidente Consiglio comunale: anche Fdi stoppa Bosi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

dopo Avs . Salgono dunque le chance di Carpentieri e del presidente uscente Poggi. ‘Al netto delle evidenti discussioni all’interno del Partito Democratico presenti anche nell’individuazione del Presidente del Consiglio auspichiamo che non venga utilizzato come metro per assegnare un ruolo istituzionalmente significativo il solo disegno di spartizione delle poltrone - afferma Negrini -. Occorre, a nostro avviso, una figura che abbia ben chiara l’importanza del ruolo, svolgendolo per cinque anni totalmente sopra le parti’.‘Nell’individuazione della figura da proporre al Consiglio nella veste di Vice Presidente dello stesso non ho avuto nessun dubbio sul metro da utilizzare, ovvero un profilo con esperienza e attenzione istituzionale.

Sono e siamo fermamente convinti che il capogruppo di Forza Italia rispecchi a pieno il giusto profilo individuato oramai già due settimane fa. Ci preoccupa, oltre al fatto che non si dà un buon segnale alla cittadinanza, questa attesa che ci porta a meno di un giorno dall’inizio della consiliatura con evidenti turbolenze tutt’ora presenti - continua Negrini -. Riteniamo necessario che si opti per una figura che dia centralità al Consiglio comunale e che dialoghi con tutti gli attori senza contaminazione partitica alcuna, nella consapevolezza che avere rapporti istituzionalmente corretti per chi svolge quel ruolo, oltre ad essere fondamentale, è necessaria garanzia non per l’opposizione, ma per la città’.