Modena, presidio a sostegno dei palestinesi: Pd assente

Presidio questa mattina in piazza Torre a Modena per rivendicare il diritto del popolo palestinese di poter vivere in Palestina con pari diritti e pari dignità. Promotori Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano e Modena Volta Pagina. Assente il Pd, ricordiamo infatti che il segretario Dem Enrico Letta aveva partecipato tre giorni fa a una manifestazione pro Israele a Roma, insieme a Salvini e Tajani. Anche se poi Letta stesso ieri, dopo una notte di bombardamenti senza fine, ha parlato di 'reazione sproporzionata' da parte del premier israeliano Nethanyau.'I missili di Hamas non sono certo la soluzione a quello che accade in Palestina, dove è in atto una ribellione nazionale spontanea frutto dell’oppressione coloniale d’Israele. Quello che sta succedendo in Palestina è una rivolta contro il piano di annessione dei territori della Cisgiordania da parte del governo israeliano; contro gli sfratti a Sheikh Jarrah e la conseguente repressione della polizia fino agli ultimi episodi repressivi sulla Spianata delle Moschee e il bombardamento su Gaza - scrive Rifondazione -. E' ora che la politica agisca secondo mandato costituzionale e in rispetto dei suoi diritti in essa sanciti. Ed è per questo che chiediamo al Consiglio Comunale e al sindaco di Modena, come al Presidente Bonaccini, di esprimersi affinché sia condannato ogni atto di guerra e che siano promotori di azioni diplomatiche affinché il rispetto del diritto internazionale sia riportato in quelle terre. E’ giunta l’ora che i governi occidentali si assumano la responsabilità di porre fine a questo conflitto a partire dall’immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, per permettere anche così ai due Stati, di poter negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità'.