L’appuntamento prenderà infatti il via nel primo pomeriggio con una street parade che partirà proprio dal Parco Ferrari e si snoderà attraverso il cuore storico della città di Modena. L’edizione del 2019 della manifestazione riscosse un successo notevole, con la partecipazione di oltre 25mila persone.'Crediamo che questo sia un momento molto importante – commenta Tindara Addabbo Delegata del Rettore per le Pari Opportunità – per continuare un percorso iniziato con la formazione di un tavolo interno a Unimore con le associazioni LGBTQI+ delle due province sulle quali insiste il nostro Ateneo; invitiamo dunque le componenti universitarie a partecipare'.'La prima edizione modenese dell’evento ebbe un’eco significativa, sia a livello locale che nazionale, a dimostrazione di un impegno crescente della città nei confronti della visibilità e dei diritti della comunità LGBTQIA+ – aggiunge Addabbo alla luce delle crescenti diseguaglianze presenti in Italia e nel mondo a svantaggio della comunità LGBTQIA+ riteniamo importante partecipare al PRIDE come Ateneo'.