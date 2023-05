Modena, profughi e migranti saranno autisti in Seta: ecco il progetto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













), presidente di Seta, commenta così l’avvio del progetto di inserimento lavorativo in azienda di persone straniere titolari di protezione internazionale, ospitate nella rete di accoglienza integrata e nei progetti di inclusione del territorio provinciale di Modena, che verranno formate e successivamente assunte come autisti di autobus.'Rivolgo un sentito ringraziamento per la sensibilità e la disponibilità – aggiunge Nicolini – al Prefetto Alessandra Camporota, nonché a tutti i soggetti che sono coinvolti assieme a noi nel progetto: dal Comune di Modena all’Unione delle Terre d’Argine, dalla Fondazione di Modena ad Acer, dall’Aci alla Scuola Interregionale di Polizia Locale. La difficoltà di reperimento di personale specializzato è ormai un problema largamente diffuso tra le aziende italiane di trasporto pubblico. Questo protocollo di intesa va ad integrare le molte azioni che Seta, investendo importanti risorse economiche, sta mettendo in campo per migliorare la gestione delle risorse umane, motivare e fidelizzare il personale e rendere più attrattive le posizioni lavorative offerte. Ricordo, ad esempio, che dal 2022 Seta assume personale esclusivamente con contratti a tempo indeterminato, ed inoltre i nostri dipendenti possono accedere ad un contratto integrativo e ad un significativo programma di welfare aziendale. E’ inoltre in fase di ultimazione il primo progetto aziendale di formazione rivolto a giovani under 30 e donne disoccupate, ai quali Seta copre i costi di conseguimento della patente D e delle specializzazioni richieste: i corsi avviati nei tre bacini - con 40 partecipanti di cui circa la metà donne - porteranno entro l'estate l'ingresso di un buon numero di nuovi autisti'.