Modena, quartiere 1: anche il sindaco partecipa al Consiglio

Una prima verifica del nuovo assetto delle fiere in centro storico, più ampie e sicure, e delle regole per i dehors degli esercizi pubblici sono, insieme al punto sulle sicurezze, tra gli argomenti principali della seduta di mercoledì 1 febbraio del Consiglio del Quartiere 1 – Centro storico del Comune di Modena. L’incontro dell’assemblea, presieduto dalla presidente Antonietta Bernardo, è convocato alle 20.45 nella sala consiliare di piazzale Redecocca.



Alla seduta partecipano anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e gli assessori alle Politiche economiche Ludovica Carla Ferrari e ai Quartieri Anna Maria Lucà Morandi.

