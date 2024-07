Negrini: 'Modena, quelle ciclabili su carreggiata sono pericolose: rimuoverle'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La priorità deve essere la sicurezza di chi utilizza la bicicletta come mezzo di spostamento per la città, tra questi sono numerosi gli anziani e le mamme con bambini oltre che tanti ragazzi'.



'È necessario quindi rivedere i collegamenti ciclabili e intervenire per garantire che le ciclabili non siano corsie, ma piste separate dalle careggiate. Negli anni gli incidenti che vedono coinvolti i ciclisti sono purtroppo in aumento e non possiamo permetterci di non tenere conto di questo oltre a non evidenziare l’inadeguatezza di queste corsie perennemente ‘invase’ data la grandezza delle auto che transitando all’interno della carreggiata e che inevitabilmente si trovano a dover fare i conti con quelle che sono delle finte ciclabili che non fanno altro che aumentare il rischio di contatto tra chi transita sulle nostre strade - chiude Negrini -. Fratelli d’Italia ha preparato pertanto una mozione così da procedere alla rimozione di tutte le corsie ciclabili presenti in città per rimettere al centro la giusta priorità, ovvero la sicurezza; solo così i nostri concittadini si sentiranno tutelati nell’optare per l’utilizzo di un mezzo alternativo all’autovettura in tutta tranquillità, percorrendo reali piste ciclabili che, come divisione, non abbiano solo una colata di vernice'.