Modena, resa dei conti in Lega: 'Vertici hanno sostenuto solo Bargi'

); il fatto che le cose nel nostro territorio vadano male (criminalità, produzione industriale, sanità, inquinamento, rifiuti, sicurezza idrogeologica del territorio) è ininfluente sui risultati elettorali; Fratelli d’Italia ha monopolizzato l’elettorato del centro-destra facendo propri anche molti temi tradizionalmente cari alla Lega; a livello regionale Modena è meno rappresentata e ne pagherà lo scotto, compressa come è tra Reggio Emilia e una Bologna che intende allargare la sua area metropolitana e la sua influenza; abbiamo assistito ad un arretramento dell’area moderata con la prevalenza di due esponenti di FdI più identificabili a destra e con l’elezione di Trande, che è espressione della sinistra integralista; aumenteranno le difficoltà di governo per il sindaco Mezzetti, perché ha visto prevalere l’area della sinistra che si contrappone a lui; la Lega sconta le difficoltà legata ad una scarsa presenza sui media e su un accanimento mediatico contro Salvini che ha influenzato molti cittadini e li ha allontanati dalla Lega.



Va ricordato, inoltre, che oggi il consenso per i leader politici ha una durata molto più breve rispetto alla prima repubblica (con la sola eccezioni di Berlusconi) e questo il PD lo ha capito benissimo, con sostituzioni periodiche dei segretari nazionali.

A livello locale abbiamo assistito ad una competizione elettorale più dentro ai partiti che tra i partiti e credo che questo non sia piaciuto né ai cittadini e né ai militanti dei partiti'.

Così il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi.



'A livello provinciale la Lega ha continuato nella sua politica di indebolimento del capoluogo di provincia per favorire la periferia (in modo da monopolizzare tutti gli incarichi di rilievo). La debolezza della Lega nella città di Modena non è frutto di un caso ma di una scelta voluta. Ciò è dimostrato dalla scelta di imporre tre candidati sulla città per suddividerne i voti in tre e non infastidire Bargi, oltre all’invito a votarlo da tutti i vertici del partito (anche del segretario provinciale che a mio parere avrebbe dovuto sostenere tutti gli 8 candidati che si sono spesi per il partito), sia sui social che tramite indicazioni dirette - continua Bertoldi -. Quando ho capito che il partito non mi avrebbe sostenuto (sovvertendo le indicazioni di Salvini che aveva invitato le segreterie provinciali alla scelta di candidati che corressero davvero per aumentare i voti del partito), non ho potuto che rallentare il mio impegno e l’investimento economico sulla campagna, perché che la mia, volente o nolente, si era si è trasformata in una candidatura di servizio. Posso dire però di avere dato un apporto positivo al partito, perché i miei voti (che solo in minima parte erano della Lega, ma erano legati prevalentemente ai miei contatti personali) sono stati fondamentali per assicurare il sorpasso della Lega su Forza Italia in questa provincia. Naturalmente mi congratulo con Bargi per l’ottimo risultato personale, che, purtroppo non è stato sufficiente per eleggere un consigliere Lega in regione. Credo, in conclusione, che mai come oggi dovremmo ricordare la nostra Costituzione che all’art. 49, afferma che i partiti “devono concorrere con metodo democratico a determinare la politica”. Credo la vera democrazia nei partiti della seconda repubblica sia molto meno presente che nella prima, perché sono diventate organizzazioni piramidali e questo allontana la gente, soprattutto quella di valore, dall’impegno politico, perché i vertici in tutti partiti preferiscono circondarsi di persone allineate prive di idee. Oggi che ho sulle spalle la responsabilità di rappresentare la Lega in una delle principali istituzioni di questa provincia, in mancanza di una presenza regionale o nazionale del partito, mi adopererò ancor più di prima per continuare una buona politica sul territorio in attesa di tempi migliori'.