Modena, segretario Pd: 'No a candidatura alle Politiche di eletti locali in carica'

Il Governo vacilla e, inevitabilmente, nei partiti è iniziata la corsa a un posto nelle liste per le prossime politiche. In casa Pd ci sperano in tanti, dall'ex senatore Stefano Vaccari alla consigliera regionale Francesca Maletti, dal vicesindaco di Carpi Stefania Gasparini al consigliere regionale Luca Sabattini, passando per lo stesso sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli.Ma a frenare le ambizioni di buona parte di questi 'pretendenti' è il segretario provinciale Pd Roberto Solomita il quale, su Facebook, chiude alla possibilità di una candidatura da parte di chi già ricopre un incarico elettivo. Quindi porte chiuse per Muzzarelli, così come per tutti i consiglieri regionali e amministratori in carica.'Leggo di presunte manovre di esponenti del Pd per la candidatura in Parlamento alle prossime elezioni politiche - scrive Solomita -. Prima di tutto auspico ancora che l'impazzimento cui stiamo assistendo sgomenti possa comporsi mercoledì. E poi voglio rassicurare i modenesi che i nostri eletti nelle istituzioni locali continueranno il loro mandato qui anche se ci saranno le elezioni, perché gli impegni pubblici assunti con gli elettori vanno onorati e devono essere sempre anteposti ai destini personali'.Un commento, quello di Solomita, che su Facebook trova il consenso, tra gli altri, dello stesso Stefano Vaccari (attualmente non in carica in nessuna istituzione), di Stefania Gasparini e dell'assessore modenese, vicino a Stefano Bonaccini, Andrea Bortolamasi.