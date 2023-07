Modena, sindacati contro Coop Gulliver: 'Comportamento antisindacale'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Gulliver ha preso l’impegno di inviare ai sindacati il testo con le richieste avanzate per la modifica di alcune parti economiche dell’integrativo aziendale, introducendo condizioni di maggior favore per tutte le lavoratrici e i lavoratori (aumento delle indennità di reperibilità, maggiorazioni straordinari fino a dicembre 2023, introduzione dell’indennità di sostituzione, diritto a ferie e permessi). E invece la Cooperativa lo stesso giorno in cui ha deciso di chiedere ai lavoratori di rinunciare alle proprie ferie pagando un’indennità straordinaria estiva che non equivale nemmeno a una giornata lavorativa media di un lavoratore a livello C, ha comunicato via mail ai sindacati l’indisponibilità a incontrarli nelle date proposte con un’ulteriore dilazione di tempo per il confronto' - aggiunge la nota.

'Ci avevano assicurato che nei servizi il giro ferie sarebbe stato coperto dai lavoratori addetti alle sostituzioni – affermano Federica Di Napoli Fp Cgil Modena, Patrice Nana Zemo Fisascat Cisl Emilia Centrale e Paola Savigni Uil Fpl Modena e Reggio Emilia - Questa situazione è molto critica e si inserisce in mesi di difficoltà nei quali ai lavoratori sono già stati ripetutamente negati ferie e permessi. Sono necessarie azioni strutturali e strumenti emergenziali che confermino e premino la volontà di restare a lavorare presso Gulliver, altrimenti, come già sta succedendo, i lavoratori emigrano verso situazioni lavorative più vantaggiose, sia in termini organizzativi, di remunerazione e di diritto. Pertanto, viste le ripetute violazioni contrattuali, la mancanza di rispetto delle relazioni sindacali e la necessaria tutela delle condizioni di lavoro e di salute di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori di Gulliver, i sindacati FP Cgil Modena, Fisascat Cisl Emilia Centrale e Uil Fpl Modena Reggio Emilia hanno inviato ieri, martedì 11 luglio, una segnalazione di comportamento antisindacale alla Cooperativa chiedendo il ritiro dello stesso e la disponibilità a un tavolo urgente di confronto fra le parti'.