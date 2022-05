'Modena smart city? Slogan vuoto: nessuna riduzione della Tari'

'In occasione dell’approvazione della delibera avente ad oggetto l’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2022 tutti i gruppi di opposizione hanno sottoscritto un emendamento, prima firmataria la Consigliera Elisa Rossini, con cui si chiedeva che venisse recepita nel Regolamento comunale per l’applicazione sulla tassa dei rifiuti la possibilità che il Comune, con apposita deliberazione, prevedesse una riduzione fino al 20% della tariffa per coloro che avessero provveduto in futuro al pagamento della tassa con autorizzazione permanente all’addebito sul proprio conto corrente'. A intervenire dopo il Consiglio comunale di ieri sono i consiglieri Pdf-Fratelli d'Italia Elisa Rossini e Antonio Baldini.'La finalità di tale agevolazione, peraltro prevista da una legge nazionale (Decreto legge 19/5/2020 n.