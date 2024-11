Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La rissa, particolarmente violenta e che ha scosso i presenti, è l’ennesima testimonianza di una situazione di degrado ormai insostenibile. La collina dei Giardini Ducali si è trasformata in un punto di ritrovo per attività illecite, in un clima di totale insicurezza che i cittadini subiscono quotidianamente - afferma il segretario provinciale di Noi Moderati, Manuela Spaggiari -. Non possiamo più tollerare episodi come questo, che avvengono sotto gli occhi di tutti nel silenzio assordante dell’amministrazione comunale. Il Sindaco e l’assessore alla Sicurezza, Alessandra Camporota, non possono continuare a ignorare il grido d’aiuto dei residenti. I Giardini Ducali, da luogo storico e simbolo di Modena, sono diventati l’emblema del degrado e dell’insicurezza che caratterizzano intere zone della città. È necessario intervenire subito con misure concrete: una maggiore presenza delle forze dell’ordine, soprattutto servono maggiori controlli nelle strutture di accoglienza dei giovani stranieri. Questo silenzio e questa indifferenza non sono più accettabili'.