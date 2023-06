Modena, volontari e migranti puliscono aree verdi in via Costellazioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’attività scaturisce dalla collaborazione tra il Quartiere 4 San Faustino – Madonnina – Quattro ville, presieduto da Carmelo De Lillo, e la cooperativa stessa e si colloca all’interno di un bando a cui ha partecipato L’Angolo nel 2022.È previsto, in particolare, un progetto di integrazione e collaborazione con diversi soggetti del territorio del quartiere, tra cui il Consiglio dell’assemblea territoriale, per attivare iniziative esterne e interne alla cooperativa. Una di queste azioni si concentra, appunto, sulla condivisione degli spazi all’aperto di via delle Costellazioni, anche col coinvolgimento dei residenti e lo sviluppo di percorsi informativi, e sulla realizzazione di interventi integrati di pulizia negli spazi pubblici e nelle aree verdi, in particolare nei pressi delle scuole.Il progetto ambientale prevede, quindi, la collaborazione dei volontari del Q e in particolare il Gruppo Z, che attualmente si definisce “Puliamo con i migranti”, attivo da oltre quattro anni e composto da circa quindici persone. L’obiettivo è dare cadenza mensile alle azioni di pulizia dei rifiuti, in cui i richiedenti asilo coinvolti hanno utilizzato le attrezzature del Quartiere 4 e hanno operato con la copertura assicurativa da parte della cooperativa.