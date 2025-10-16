Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Movida e centro storico, Giacobazzi (Fi): 'Modena ormai città violenta a prescindere'

Movida e centro storico, Giacobazzi (Fi): 'Modena ormai città violenta a prescindere'

'E sul rumore si applichi ciò che Forza Italia ha già proposto da anni'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Situazione complessa: dall'ormai annoso problema del rumore e del disagio per i residenti, si aggiungono episodi di violenza. Partiamo da un presupposto: Modena è una città ormai violenta a prescindere da questo contesto. Sui problemi della movida, se da un lato i locali aiutano a tenere viva la città, è altrettanto vero che alcuni esercenti, per fortuna non tutti, non rispettano i regolamenti urbani, mettendo in tal modo in cattiva luce un'intera categoria'. Così Pier Giulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia in Comune a Modena.
'Se ci sono episodi di rumore eccessivo, esistono strumenti tecnici e normativi per affrontarli, favorendo chi in centro storico ci vive e senza al contempo criminalizzare chi lavora. Forza Italia ha già proposto in passato l’installazione di fonometri fissi nei punti sensibili del centro storico, collegati direttamente con le autorità, per monitorare in tempo reale i livelli sonori e tutelare i residenti, intervenendo solo nei casi di reale superamento dei limiti od in caso di sforamento degli orari. Una soluzione concreta, intelligente, applicabile velocemente, e rispettosa di tutti, già in uso in grandi città con un costo minimo. Ma il vero nodo, che si continua a evitare di affrontare, è un altro: la delinquenza.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Se qualcuno spacca un dehors, il problema non è il dehors ma il delinquente. L'amministrazione non cada nuovamente nell'errore, come successo con le panchine in varie zone della città, di rimuoverle per evitare che spacciatori le occupino. Perché così si tolgono diritti a chi quelle panchine le userebbe. Giusto perseguire eventuali abusi anche nell'installazione dei Dehors, ma è sbagliato affrontare quel tema in risposta ad un problema di delinquenza. Che danneggia tutti: chi vive, lavora e frequenta il centro storico. Su questo non ci può essere confusione, soprattutto da parte delle istituzioni. Auspico che il dibattito pubblico possa finalmente spostarsi sul vero problema: la sicurezza e la legalità in centro storico e nel rispetto dei diritti di tutti. L'unico diritto che non può essere contemplato è quello di devastare e minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica. Forza Italia è pronta a fare la sua parte, come sempre, con proposte concrete e spirito costruttivo come l'installazione dei fonometri inspiegabilmente bocciata in passato' - chiude Giacobazzi.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Modena, il centro storico non si spegne. Basta chiusure e annunci, servono soluzioni vere'

'Modena, il centro storico non si spegne. Basta chiusure e annunci, servono soluzioni vere'

Trappola per spacciatori al parco XXII aprile: pusher arrestato, il giudice dispone il divieto di dimora

Trappola per spacciatori al parco XXII aprile: pusher arrestato, il giudice dispone il divieto di dimora

Multato nonostante l'abbonamento valido: il ragazzo aveva dimenticato la tessera a casa

Multato nonostante l'abbonamento valido: il ragazzo aveva dimenticato la tessera a casa

Sicurezza in centro a Modena, il sindaco: 'Via tutti i dehors abusivi, male non fare paura non avere'

Sicurezza in centro a Modena, il sindaco: 'Via tutti i dehors abusivi, male non fare paura non avere'

Alessandro de Nicola è il nuovo segretario della CGIL di Modena: 'Insieme ripartiamo dal welfare'

Alessandro de Nicola è il nuovo segretario della CGIL di Modena: 'Insieme ripartiamo dal welfare'

Modena, mio figlio multato nonostante l'abbonamento valido prepagato: non lo aveva obliterato

Modena, mio figlio multato nonostante l'abbonamento valido prepagato: non lo aveva obliterato

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Raccolta rifiuti, Giacobazzi (FI): 'Basta a giocare con cassonetti come fossero mattoncini Lego'

Raccolta rifiuti, Giacobazzi (FI): 'Basta a giocare con cassonetti come fossero mattoncini Lego'

Inceneritore a pieno regime e ritorno ai cassonetti: schiaffo al patto elettorale con M5S e AVS

Inceneritore a pieno regime e ritorno ai cassonetti: schiaffo al patto elettorale con M5S e AVS

Modena, a Ciao Comunicazione la promozione natalizia del Comune: storia di una rapida 'scalata'

Modena, a Ciao Comunicazione la promozione natalizia del Comune: storia di una rapida 'scalata'

Modena, Marco Del Deo nuovo coordinatore Democrazia sovrana popolare

Modena, Marco Del Deo nuovo coordinatore Democrazia sovrana popolare