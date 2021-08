Muzzarelli: 'Grazie a chi tiene aperta la città a Ferragosto'

“Grazie a chi è al lavoro per tenere aperta la città in occasione del Ferragosto”. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda così tutti coloro che nei giorni centrali dell’estate sono impegnatiIl sindaco, insieme a Maria Antonietta Gregorio, vicaria del prefetto, inoltre, ha visitato ieri le sale operative delle Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia stradale), dei Vigili del fuoco e della Polizia locale, oltre alla centrale operativa del 118.Un pensiero particolare è rivolto alla situazione “degli anziani e delle persone sole che hanno bisogno di assistenza, offerta da professionisti e volontari che sono impegnati anche in questi giorni che per tanti sono di vacanza. Operatori della sanità, Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Polizia locale, tecnici dei diversi servizi e tanti volontari – ricorda Muzzarelli – svolgono un compito prezioso tutto l’anno, ma in questo periodo di un anno così particolare il loro contributo ha un valore, se è possibile, ancora più alto”.Insieme a loro il sindaco ricorda anche l’impegno “degli operatori culturali e di chi, nei diversi ruoli, anche nella ristorazione e nel commercio, mantiene la nostra