Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una tre giorni di dibattiti che hanno visto la presenza del candidato alla presidenza della regione Emilia Romagna Elena Ugolini, del responsabile nazionale del tesseramento Arianna Meloni, del presidente del Senato Ignazio La Russa, del viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, dell’europarlamentare Stefano Cavedagna e di tanti altri volti noti del partito di Giorgia Meloni.Presenti anche il senatore Michele Barcaiuolo e l’onorevole Dondi. A rappresentare il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Modena il capogruppo Luca Negrini: 'Modena è pronta a fare la sua parte nella ‘battaglia’ volta a cambiare finalmente il colore della nostra Regione. Lo farà sul territorio, tra la gente, con coraggio, lavorando duramente come ogni giorno facciamo dentro e fuori dall’aula del Consiglio comunale. Lo facciamo con iniziative per i modenesi a sostegno dei nostri candidati e di Elena Ugolini che ho avuto il piacere in questi giorni di conoscere ed apprezzare. Saranno due mesi intensi e noi siamo pronti ad affrontarli continuando ad ascoltare i tanti cittadini che ogni giorno ci sostengono e spingono a fare meglio'.