Negrini (Fdi): 'Nomina Camporota, evidente problema di opportunità'

'C’è un tema di opportunità che abbiamo più volte evidenziato come, nuovamente evidenziamo, la possibilità problematica di sovrapposizione dei ruoli, rischio dettato dagli anni passati in città in veste di Prefetto. Non condividiamo quindi la modalità utilizzata nei mesi scorsi prima della nomina, inoltre evidenziamo che, dal nostro punto di vista, per quanto tecnica ‘sulla carta’ possa essere la figura di questo assessore, riesce difficile pensare che lei possa aver accettato non condividendo la linea politica dell’attuale Amministrazione perché - è bene essere chiari - da ieri il suo è un ruolo politico all’interno di uno schema politico ben definito di cui, anche lei, accettando, diventa espressione.

Attendiamo di vedere le sue disposizioni e il suo operato sul tema sicurezza che attanaglia la città e che è stato il primo punto della nostra campagna elettorale. C’è stata una denuncia costante negli anni da parte dell’opposizione; basti pensare che i sei punti sottolineati dal Sindaco come critici per la città, erano tutti presenti all’interno della mappa del degrado presentata più di tre anni fa alla stampa. Evidenza di quanto poco si è fatto'.



'A scanso di equivoci, auspichiamo che la dottoressa Camporota non si nasconda dietro alla fascia della Questura su cui non intendiamo rimangiarci nulla, ma sappiamo non essere l’unica risposta e chi agisce senza contaminazione ne è al corrente. Immaginiamo che la Dottoressa abbia piena consapevolezza di questo. Più volte come opposizione, anche in Consiglio comunale, abbiamo aperto a quella che è un’idea di sicurezza che affianchi attivamente la Polizia Locale alle altre forze sul territorio perché è una battaglia che deve essere combattuta anche dall’Amministrazione comunale.

L’idea di aumentare le pattuglie, evidenziata in conferenza stampa, deve essere portata avanti insieme ad una modifica strutturata della gestione della Polizia Locale che richiediamo da anni a gran voce che abbia dotazioni serie e necessarie per i nostri agenti. Personalmente ho poco gradito la poco articolata risposta sull’ultima rissa avvenuta in centro storico, forse è una questione di stile, ognuno ha il suo. Come Fratelli d’Italia abbiamo già presentato interrogazioni sul tema sicurezza e continueremo a lavorare per evidenziare quanto sia necessario un cambio di approccio da parte dell’Amministrazione. Sulla sicurezza non applicheremo nessuno sconto e il nostro approccio sarà sempre figlio dell’onestà che si deve ai cittadini su un tema così complesso e serio'.