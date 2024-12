Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo stabile abbandonato da più di 20 anni, ridotto a stato fatiscente e oggetto per anni di occupazione abusive, in passato era sede di uffici oltre che di magazzini a servizio dell'ex mercato bestiame, Oggi è un ambiente caratterizzato da ampie vetrate e da un ambiente luminoso. Il nuovo Centro per l'Impiego che vi avrà sede offrirà servizi moderni per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'intervento interno dell'edificio, avviato nei primi mesi del 2023, è quasi completato, mentre all'esterno si procede con la sistemazione dell'area cortiliva e la verniciatura dell'edificio.

Il progetto, del valore complessivo di 6,6 milioni di euro, è realizzato da Iti Impresa Generale Spa e ha recuperato oltre 2.000 metri quadrati di superficie utile. L'edificio è stato trasformato in un NZEB (Nearly Zero Energy Building) e presenta caratteristiche di elevata efficienza energetica, sostenibilità ambientale e sicurezza sismica.

Il recupero dell'ex Stallini fa parte di una più ampia rigenerazione urbanistica e sociale dell'area nord di Modena, iniziata con il Progetto Periferie e proseguita con il Piano nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua). Accanto al nuovo Centro per l'Impiego, sono stati realizzati, negli anni scorsi, il Data Center, una piazza verde e un hub di scambio intermodale.

I lavori per la realizzazione della Piazza Verde e dell'hub di scambio intermodale sono terminati con due mesi di anticipo. La Piazza Verde, con ampie zone piantumate e percorsi pedonali, offre spazi per la convivialità e l'interazione sociale. L'hub di scambio, con 66 stalli per auto, posti per motocicli e biciclette, e una pergola fotovoltaica, facilita l'intermodalità e l'uso di mezzi di trasporto sostenibili.L'intervento, del valore di 1,16 milioni di euro, è stato finanziato in parte con fondi Pinqua Pnrr e in parte dal Comune di Modena. L'intera area è dotata di un sistema di videosorveglianza e illuminazione a led, garantendo sicurezza e sostenibilità.