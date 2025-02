Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri, Centro Settore Emilia-Romagna, lancia un allarme per i rischi legati alla neve abbondante che ha interessato nelle ultime ore le montagne della regione. A seguito delle recenti nevicate, il manto nevoso in alcune zone raggiunge anche il metro di altezza, con accumuli più consistenti alle quote più elevate. Il pericolo principale è rappresentato dalla possibilità di distacchi di valanghe, causati dalla presenza di lastroni di neve che potrebbero essere sollecitati dal vento.Le zone maggiormente a rischio sono quelle di alta montagna, dove si registrano accumuli di neve su pendii ripidi e pareti scoscese. Le condizioni attuali potrebbero causare situazioni simili a quella verificatasi solo pochi giorni fa sul Monte Cusna, dove una valanga ha coinvolto quattro escursionisti, per fortuna senza gravi conseguenze.

I Carabinieri Forestali stanno ancora indagando per ricostruire le cause e le eventuali responsabilità dell'incidente, che ha interessato un pendio molto frequentato nei pressi di 'Lago Saporito' e ha causato un accumulo di neve superiore ai 3 metri in alcuni punti.Per la giornata odierna e per quella di domani, il Servizio Meteomont ha classificato il rischio valanghe come “moderato 2” nel sotto-settore dell’Appennino Emiliano Centrale (province di Reggio Emilia, Modena e Bologna). Ciò implica la possibilità di valanghe spontanee di medie dimensioni.Di fronte a queste condizioni meteo, gli esperti dei Carabinieri Forestali invitano escursionisti e appassionati della montagna a prestare la massima attenzione e a seguire alcuni comportamenti precauzionali per evitare incidenti:Consultare sempre il bollettino valanghe Meteomont prima di intraprendere qualsiasi escursione.Scegliere itinerari adeguati alle proprie capacità e al livello di pericolo valanghe.Informarsi sempre sulle condizioni meteorologiche e del manto nevoso.Munirsi di attrezzatura adeguata (kit ARTVA, pala, sonda) e conoscere il loro utilizzo.Evitare di intraprendere escursioni da soli e prestare attenzione ai segnali di pericolo (accumuli di neve ventata, rumori di assestamento del manto nevoso, ecc.).Inoltre, si ricorda che la legge 40/2021 obbliga tutti gli escursionisti su terreni innevati ad avere con sé il kit di sicurezza ARTVA, pala e sonda, pena sanzioni amministrative. I Carabinieri Forestali effettueranno controlli specifici per verificare il rispetto della normativa.