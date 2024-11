Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Una delle soluzioni complementari consiste nell’introdurre e sostenere nuovi servizi per l’infanzia, come le tagesmutter - afferma il capogruppo Andrea Mazzi -. Il ritardo nella pubblicazione delle graduatorie di ammissione per l'anno scolastico 2024-25, causato da un problema tecnico al sistema gestionale, ha comportato disagi organizzativi significativi per le famiglie. Questa situazione ha reso complessa la pianificazione dell'inizio dell'anno scolastico, influenzando le scelte lavorative e familiari di molti genitori. Nell’interrogazione pertanto si chiede quali misure il Comune intende adottare per garantire la tempestiva pubblicazione delle graduatorie per l'anno scolastico 2025-26, evitando ulteriori imprevisti.

Inoltre si chiede una data entro la quale il Comune si impegna a pubblicare le graduatorie per l’anno scolastico 2025-2026, nonché il numero di posti che si prevede che saranno disponibili per il prossimo anno ed i successivi due'.



'Alla luce della persistente insufficienza di posti nei nidi d’infanzia di Modena, che riescono a soddisfare solo il 66,5% delle richieste e coprono appena il 41,1% dei bambini residenti, si evidenzia la necessità di potenziare l'offerta di servizi per l'infanzia, anche attraverso soluzioni alternative. Sollecitiamo, in particolare, l'incremento dei servizi di tagesmutter, o nidi familiari, già attivi con successo in altre città italiane - continua Mazzi -. In un contesto in cui è fondamentale agevolare l’equilibrio tra famiglia e lavoro, i servizi tagesmutter rappresentano una soluzione complementare ai nidi, in grado di fornire educazione e cura stabili ai bambini in ambienti confortevoli e con orari flessibili. Il Comune potrebbe sostenere questa formula tramite convenzioni con cooperative di tagesmutter, offrendo risposte concrete e diversificate ai bisogni delle famiglie modenesi, in particolare chi ha orari di lavoro non convenzionali'.L’interrogazione include la proposta di valutare l’erogazione di contributi economici a sostegno delle famiglie che non riescono ad accedere ai nidi comunali, affinché possano coprire i costi di servizi alternativi di cura/educazione. 'L’amministrazione comunale deve monitorare la stabilità del personale nei nidi d’infanzia, garantendo così un ambiente educativo continuativo e familiare per i più piccoli'.