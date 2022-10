No alle armi in Ucraina, atto di coerenza del consigliere Baldini: 'Lascio Fdi'

Lasciare un partito col vento in poppa e che si appresta a esprimere il presidente del Consiglio non è facile. Ma a volte i principi vengono prima, anche se la scelta può apparire masochista sul piano politico e personale.L'atto di coerenza arriva dal consigliere modenese di Fdi Antonio Baldini che oggi ha deciso di ufficializzare il suo addio al partito della Meloni non condividendone la posizione sull'invio di armi in Ucraina.'Nel febbraio 2021, dopo la nascita del cosiddetto governo di “salvezza nazionale” guidato da Mario Draghi con l’appoggio della Lega (quest’ultima divenuta nel volgere di poco tempo da sovranista a draghista), feci ingresso nel gruppo consiliare Fratelli d’Italia–Il Popolo della Famiglia, gruppo che nell’arco di un anno e mezzo ho avuto l’onore di rappresentare instaurando con la consigliera capogruppo Elisa Rossini un proficuo rapporto di stima e collaborazione reciproca - scrive Baldini -.