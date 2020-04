'Noi ai domiciliari, loro liberi di spacciare'

'Noi ai domiciliari, loro al parco a spacciare. Questa la fotografia, anzi il filmato quotidiano che i cittadini, dalle loro case possono vedere nei parchi della città. Cio che accade oramai quotidianamente sotto il naso di tutti in tante zone di Modena è inaccettabile. Le restrizioni che valgono per i cittadini, rendono le aree verdi ed i parchi ancora più zona franca per i delinquenti e gli spacciatori, aumentando anche la percezione di impunità e la loro arroganza che la cronaca conferma, si esprime anche nei confronti delle forze di Polizia. E' necessario intervenire prima che la gente di esasperi definitivamente'. Lo denuncia e lo chiede il Capogruppo comunale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi che chiama in causa il sindaco di Modena: 'Caro Muzzarelli, questa situazione non è più tollerabile. Mandi la Polizia Municipale a bonificare i parchi ma non solo: la zona stazione, l'Erre nord, il Novi Sad. Poi se vuole una mappa completa del degrado, saremo ben lieti di fornirgliela'