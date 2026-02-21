'Le parole riferite dalla consigliera Lembi, al di là delle intenzioni di chi le ha pronunciate, risultano oggettivamente inaccettabili in un contesto istituzionale perché evocano un clima che non appartiene alla cultura del confronto democratico e che non può trovare spazio nelle sedi della rappresentanza. Per questo condividiamo la richiesta di un chiarimento pieno, che sarebbe stato non solo un gesto personale ma un atto di responsabilità verso l’istituzione e verso tutte e tutti noi. Mi auguro che si possa ancora ricondurre l’episodio a un terreno di verità e rispetto, con parole chiare che permettano di chiudere questa vicenda nel modo più corretto. Non per alimentare una polemica, ma per affermare un principio: nelle istituzioni non può esserci alcuna ambiguità su ciò che è o può essere percepito come intimidatorio, tanto più quando a essere coinvolta è una donna impegnata su un tema come la libertà e l’autodeterminazione.
'Occhio a quello che dici': consigliera regionale Pd denuncia l'intimidazione subita da Pulitanò (Fdi)
'Non possiamo discutere di leggi contro la violenza maschile sulle donne e tollerare che nei luoghi in cui queste leggi si scrivono vengano usate queste frasi'
'Le parole riferite dalla consigliera Lembi, al di là delle intenzioni di chi le ha pronunciate, risultano oggettivamente inaccettabili in un contesto istituzionale perché evocano un clima che non appartiene alla cultura del confronto democratico e che non può trovare spazio nelle sedi della rappresentanza. Per questo condividiamo la richiesta di un chiarimento pieno, che sarebbe stato non solo un gesto personale ma un atto di responsabilità verso l’istituzione e verso tutte e tutti noi. Mi auguro che si possa ancora ricondurre l’episodio a un terreno di verità e rispetto, con parole chiare che permettano di chiudere questa vicenda nel modo più corretto. Non per alimentare una polemica, ma per affermare un principio: nelle istituzioni non può esserci alcuna ambiguità su ciò che è o può essere percepito come intimidatorio, tanto più quando a essere coinvolta è una donna impegnata su un tema come la libertà e l’autodeterminazione.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Voto a Vignola, Fdi contro Giacobazzi (Fi): 'Rincorre candidature virtuali per rendite di posizione'
Modena, doppio peso Fdi: dimissioni per Bosi (che ha recuperato soldi Amo) e sulla Fondazione solo domande
Scandalo Amo, Bosi ottiene che gli ex vertici paghino l'ammanco. In Fondazione tutto tace: confusione Fdi
Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione
'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'
Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia
Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con VannacciArticoli Recenti
'Questa riforma sgretolerà il sistema delle correnti': Il ministro Nordio a Modena per il Sì
'Tariffa puntuale rifiuti: a informare ci pensiamo noi'
Modena, piazza Mazzini si illumina coi colori della bandiera ucraina
Gambro-Vantive: sabato assemblea pubblica a Medolla