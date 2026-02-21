Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Occhio a quello che dici': consigliera regionale Pd denuncia l'intimidazione subita da Pulitanò (Fdi)

'Occhio a quello che dici': consigliera regionale Pd denuncia l'intimidazione subita da Pulitanò (Fdi)

'Non possiamo discutere di leggi contro la violenza maschile sulle donne e tollerare che nei luoghi in cui queste leggi si scrivono vengano usate queste frasi'

2 minuti di lettura
Un 'occhio a quello che dici' detto fuori microfono in commissione fa arrabbiare il Pd dell'Emilia-Romagna. Questa la frase che avrebbe rivolto il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Ferdinando Pulitanò alla collega dem Simona Lembi. L'episodio risale al 12 febbraio, durante il dibattito in commissione sulla risoluzione firmata dalla stessa consigliera dem sulla necessità di una legge sul consenso per contrastare la violenza contro donne e minori. 'Parole irricevibili', secondo i democratici, 'in qualsiasi contesto, tanto più in una sede istituzionale, pronunciate da un uomo e rivolte a una donna, proprio mentre si discute di contrasto alla violenza'. Per chiudere l'episodio è stato organizzato addirittura un confronto tra i due consiglieri, dopo la richiesta di scuse avanzata da Lembi. Ma le cose non si sono ricomposte completamente e così il gruppo Pd ha deciso oggi di rendere pubblico il caso. Spiace moltissimo- afferma Lembi- che non si sia colta l'occasione di chiarire le cose, perché quando si commette un errore così evidente la scelta più responsabile sarebbe riconoscerlo e scusarsi. Non essendo accaduto, scelgo di rendere pubblica questa vicenda perché riguarda il modo in cui intendiamo e viviamo lo spazio democratico e le istituzioni'. Le istituzioni democratiche, prosegue poi la consigliera, 'sono sacre.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Non possiamo discutere di leggi contro la violenza maschile sulle donne e tollerare che, nei luoghi in cui queste leggi si scrivono, vengano utilizzate linguaggi e modalità che riproducono logiche intimidatorie. Penso alle tante donne, dentro e fuori le istituzioni, che si trovano ad affrontare situazioni ben più gravi con molti meno strumenti per reagire'.


'Le parole riferite dalla consigliera Lembi, al di là delle intenzioni di chi le ha pronunciate, risultano oggettivamente inaccettabili in un contesto istituzionale perché evocano un clima che non appartiene alla cultura del confronto democratico e che non può trovare spazio nelle sedi della rappresentanza. Per questo condividiamo la richiesta di un chiarimento pieno, che sarebbe stato non solo un gesto personale ma un atto di responsabilità verso l’istituzione e verso tutte e tutti noi. Mi auguro che si possa ancora ricondurre l’episodio a un terreno di verità e rispetto, con parole chiare che permettano di chiudere questa vicenda nel modo più corretto. Non per alimentare una polemica, ma per affermare un principio: nelle istituzioni non può esserci alcuna ambiguità su ciò che è o può essere percepito come intimidatorio, tanto più quando a essere coinvolta è una donna impegnata su un tema come la libertà e l’autodeterminazione.
Alla collega Lembi va la solidarietà della Conferenza delle Donne Democratiche'. Così Marcella Zappaterra, portavoce reggente Conferenza regionale Donne Democratiche Emilia-Romagna.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Voto a Vignola, Fdi contro Giacobazzi (Fi): 'Rincorre candidature virtuali per rendite di posizione'

Voto a Vignola, Fdi contro Giacobazzi (Fi): 'Rincorre candidature virtuali per rendite di posizione'

Modena, doppio peso Fdi: dimissioni per Bosi (che ha recuperato soldi Amo) e sulla Fondazione solo domande

Modena, doppio peso Fdi: dimissioni per Bosi (che ha recuperato soldi Amo) e sulla Fondazione solo domande

Scandalo Amo, anche il Pd soddisfatto della azione di responsabilità: 'Bene il sì dei sindaci'

Scandalo Amo, anche il Pd soddisfatto della azione di responsabilità: 'Bene il sì dei sindaci'

Scandalo Amo, Bosi ottiene che gli ex vertici paghino l'ammanco. In Fondazione tutto tace: confusione Fdi

Scandalo Amo, Bosi ottiene che gli ex vertici paghino l'ammanco. In Fondazione tutto tace: confusione Fdi

Sondaggio Dire, flessione Fdi e Lega: Vannacci per ora al 2%

Sondaggio Dire, flessione Fdi e Lega: Vannacci per ora al 2%

Onorevole Dondi (Fdi): 'Scandalo Fondazione Modena, attuale governance non può più essere ritenuta affidabile'

Onorevole Dondi (Fdi): 'Scandalo Fondazione Modena, attuale governance non può più essere ritenuta affidabile'

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti 'Questa riforma sgretolerà il sistema delle correnti': Il ministro Nordio a Modena per il Sì

'Questa riforma sgretolerà il sistema delle correnti': Il ministro Nordio a Modena per il Sì

'Tariffa puntuale rifiuti: a informare ci pensiamo noi'

'Tariffa puntuale rifiuti: a informare ci pensiamo noi'

Modena, piazza Mazzini si illumina coi colori della bandiera ucraina

Modena, piazza Mazzini si illumina coi colori della bandiera ucraina

Gambro-Vantive: sabato assemblea pubblica a Medolla

Gambro-Vantive: sabato assemblea pubblica a Medolla